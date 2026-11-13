El concurso de talentos emergentes PortAutors-es abre la votación del Premi del Públic

TARRAGONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concurso de talentos musicales PortAutors-es ha abierto hasta el 20 de noviembre la votación del Premi del Públic para elegir a la ganadora de la 7ª edición, informa el Port de Tarragona en un comunicado este viernes.

Las finalistas de este año son de Affra, Candela Escobar, Celobert, Clara Maschio, Edna Bravo y Leyre Estruch.

Las votaciones del público se pueden formalizar rellenando un breve formulario, disponible en la web y en los perfiles en redes sociales del Teatret del Serrallo.

La ganadora del certamen se conocerá el sábado, 21 de noviembre, a partir de las 18 horas en la final de PortAutors-es y el premio que se entregará es un teclado controlador midi para un 'home studio' de la firma AKAI.

Durante la gala, las finalistas interpretarán tres composiciones y, tras la valoración del jurado, se realizará la entrega de los premios.