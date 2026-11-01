El conductor de un turismo muere en un choque frontal en la C-55 en Olesa de Montserrat (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto tras un choque frontal con un todoterreno en el punto kilométrico 7,1 de la C-55 en Olesa de Montserrat (Barcelona), en el que otras dos personas han resultado heridas en estado menos grave, por lo que han sido trasladadas a los hospitales de Martorell y Sant Joan Despí (Barcelona).

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso por este accidente a las 3.07 horas de la madrugada de este domingo y se estudian las causas del siniestro, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos activaron 4 patrullas y también acudieron al lugar de los hechos 4 dotaciones de Bombers de la Generalitat y 3 unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).