El conductor de un turismo muere en una salida de vía en la C-55 en Monistrol (Barcelona)

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto en una salida de vía en la C-55 en Monistrol de Montserrat (Barcelona) este jueves sobre las 18.49 horas.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo se salió de la vía y quedó volcado en uno de los laterales de la carretera y, a consecuencia del accidente, falleció el conductor y único ocupante del vehículo, un vecino de la localidad barcelonesa de 63 años, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este viernes.

A raíz del siniestro, se activaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y, con esta víctima, son 17 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.