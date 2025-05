El confinamiento afecta a unas 150.000 personas del Garraf (Barcelona) y Baix Penedès (Tarragona)

TARRAGONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El confinamiento por el humo tóximo del incendio de este sábado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) afecta a unas 150.000 personas de las comarcas del Garraf (Barcelona) y Baix Penedès (Tarragona).

En el Garraf están afectados los municipios de Vilanova, Cubelles y el núcleo de Roquetes, en Sant Pere de Ribes; en el Baix Penedès están Cunit y Calafell.

Este mismo sábado, la subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha declarado a los periodistas que no hay hora prevista para desconfinar y que de momento no se plantean ampliar la zona, aunque no se puede descartar hasta que acabe el peligro.