Confirmada la presencia de nutrias en diferentes tramos del río Montsant (Tarragona)

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parc Natural de la Serra de Montsant y el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya han detectado recientemente la presencia de nutrias dentro del parque, concretamente en diferentes tramos del río Montsant (Tarragona).

Según ha informado este jueves la Generalitat en un comunicado, tanto las cámaras de la entidad ecologista como las que el propio parque tiene instaladas en los alrededores del río han podido fotografiar al animal.

La nutria es un mamífero protegido que vive en ríos, lagos y humedales, donde la abundante vegetación les proporciona alimentos y protección contra los depredadores.

Los últimos sondeos para constatar la presencia de la nutria en este territorio se realizaron hace casi 10 años, y los resultados obtenidos ahora confirman que la población continúa activa después de una desaparición casi completa en los años 90 por culpa de la sequía.

Asimismo, las nutrias se consideran bioindicadores, ya que su presencia indica una buena calidad del ecosistema, por lo que el hallazgo constata la mejora ecológica del río.