Conlledo (CECA): El problema de acceso a la vivienda "no es el crédito bancario, sino la oferta"

Laura de Rivera (Caixabank) critica la "explosión normativa" que afecta al sector en una jornada del ICAB

El secretario general de la asociación de cajas de ahorro y bancos, CECA, Fernando Conlledo Lantero, ha asegurado este jueves que el problema de acceso a la vivienda "no es el crédito bancario, sino la oferta" y ha instado a las administraciones a actuar.

Lo ha dicho en la sesión inaugural del I Congreso de Derecho Bancario organizado por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) cuya finalidad es analizar los retos y perspectivas del sector bancario; la sesión reúne a representantes institucionales, entidades financieras y expertos en áreas como la reestructuración financiera, la prevención del blanqueo de capitales, la regulación del sector y el fraude digital.

En la sesión inaugural, la vicepresidenta de la Sección de Derecho Bancario del ICAB, Elisabet Valencia, ha explicado que la jornada aborda temas que "ocupan y preocupan" al sector y ha dado paso al representante de CECA, quien ha hecho un repaso de la legislación bancaria, así como de la evolución de la formación universitaria y los efectos del auge de la compra de vivienda en España.

"Hay un problema de acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes, pero el problema no es el crédito bancario, sino la oferta y ahí las administraciones tienen que ponerse de acuerdo", ha dicho Conlledo.

Ha recordado cómo, inicialmente, las crisis bancarias estaban en "tierra de nadie, se abordaban con instrumentos societarios, como mucho el Banco de España designaba interventores", pero ahora, en sus palabras, se tiene un régimen regulatorio con fuerte intervención administrativa.

Conlledo se ha referido a la puesta en marcha de mecanismos ante crisis como el Covid o la DANA, como por ejemplo las moratorias bancarias y la financiación con créditos ICO, lo que ha incrementado la actividad bancaria.

La directora de la Asesoría Jurídica de Caixabank, Laura de Rivera García de Leániz, ha marcado como retos del sector la hiperregulación, que ha calificado como "explosión normativa", pues entre 2019 y 2024, se aprobaron 13.000 normas, directivas y documentos europeos, supeditados a interpretación y transposición a los estados miembros.

Ha destacado la protección de datos y la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y que afecta también al derecho bancario: "Es necesario tener una formación constante que es un reto para las asesorías jurídicas", ha dicho De Rivera, quien ha defendido la simplificación normativa que reclamaba el informe Draghi y ha aludido a la existencia de numerosos organismos reguladores.

También se ha referido al incremento de la litigiosidad debido a ese gran volumen normativo y que ha dado lugar a una "industria del litigio", el impacto de la tecnología con la importancia de la ciberseguridad y el cambio cultural de la inmediatez.

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha avalado la necesidad de formación continua aludida por De Rivera, en la que enmarca este primer congreso de especialización bancaria, y ha destacado la decisión de la anterior junta de gobierno de crear una comisión de derecho bancario.

La diputada de la Junta de Gobierno del ICAB, Marta Domènech Gomis, ha explicado que estas jornadas forman parte del proyecto '12 Congresos, 12 Causas", con el lema 'El ICAB, comprometido cada mes con una causa social', cuyo objetivo es poner en valor la función social de la abogacía.

La directora de la Fundación Arrels, Beatriz Fernández Gensana, ha detallado las actividades de esta entidad, que desde 1987 atiende y orienta a personas sin hogar que viven en las calles de Barcelona --el año pasado atendió a 3.218-- y que es la invitada por este congreso.

Fernández ha advertido de la "invisibilidad del sinhogarismo, especialmente del que afecta a las mujeres", ha destacado la labor de Arrels en concienciar a las administraciones de la situación de estas personas, y ha dado paso a un vídeo con testimonios de personas que han podido rehacer su vida gracias a Arrels.