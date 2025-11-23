El Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) celebra su X aniversario

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) ha celebrado este domingo en Barcelona su fiesta anual y su X aniversario, coincidiendo con la semana del Día Universal de los Derechos de los Niños.

Jóvenes de 8-17 años componen este organismo consultivo y de participación de la Generalitat que representa sus intereses y opiniones, informa el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat en un comunicado.

El acto también ha servido para premiar al joven divulgador sobre autismo Pau Brunet 'PauPautista' con el Reconocimiento de la Infancia y la Adolescencia de este año, de manos de la secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía, Teresa Llorens.

Llorens ha explicado el sentido del CNIAC: "Este país lo construimos juntos, con vuestra voz y vuestra mirada", y ha dicho que el Govern escucha sus ideas sobre salud mental, educación, desigualdades, sostenibilidad, participación real en pueblos y ciudades, y ocio educativo.

Se ha hecho un debate sobre 'La experiencia de participar en consejos de participación infantil y adolescentes', se ha proyectado un vídeo sobre la historia del CNIAC, ha habido un juego interactivo con preguntas sobre la historia y hechos de este organismo, y se ha leído el manifiesto del 20N, dedicado este año a la diversidad y la inclusión.