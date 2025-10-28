El Consell Nacional de Junts valida con un 93,36% consultar a la militancia su ruptura con el PSOE

El Consell Nacional de Junts reunido este martes para validar la propuesta de consulta a la militancia - JUNTS

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional de Junts, reunido de forma telemática este martes por la tarde en sesión extraordinaria, ha validado con un 93,36% la propuesta de la dirección del partido de consultar a la militancia la ruptura del acuerdo de investidura con el PSOE, tal y como ya anunció en su comparecencia este lunes el expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont.

La consulta a la militancia se iniciará este miércoles a las 10.00 y finalizará el jueves a las 18.00 horas, y está previsto que a las 18.30 se anuncie el resultado de las votaciones, informa en un comunicado la formación.

La pregunta a la que deberán responder las bases será: "¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?", y los militantes podrán responder a favor, en contra o dejar su voto en blanco.