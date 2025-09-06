El Consell de la República presenta su Plan de Gobierno 2025-2027

El presidente del Consell per la República, Jordi Domingo, durante la presentación del plan de gobierno - CONSELL PER LA REPÚBLICA

BARCELONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la República Catalana ha presentado este sábado en Pineda de Mar (Barcelona) su Plan de Gobierno 2025-2027 con el objetivo de "consolidarse como autoridad nacional de referencia".

Este plan se fundamenta en tres líneas estratégicas: el impulso del conocimiento de la nación catalana, el ejercicio real de soberanías y el reconocimiento internacional del Consell, informa en un comunicado.

En esta línea, ha anunciado el impulso del Fondo Nacional Catalán como "estructura clave para el ejercicio de la soberanía financiera fuera del marco del Estado Español", y el Pacto Nacional para el Reconocimiento Internacional de la Nación Catalana y la Recuperación de la Historia Nacional de Catalunya.

Además, abrirá un proceso de recogida de propuestas del 10 al 26 de septiembre para que los Consejos Locales puedan participar "activamente" en el despliegue de los planes anunciados.

JORDI DOMINGO

El presidente del Consell de la República, Jordi Domingo, ha subrayado que la entidad "se encuentra en una posición privilegiada para liderar la reconstrucción estratégica del movimiento independentista".

El Consell también ha constituido la comisión mixta de seguimiento, valoración y control de cuentas y finanzas.