El conseller Álvarez visita la Emilio Sánchez Academy, que combina tenis y educación

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, ha visitado este martes la Emilio Sánchez Academy en El Prat de Llobregat (Barcelona) junto al extenista Emilio Sánchez Vicario, que la fundó hace 25 años.

La academia de tenis ha formado a más de 10.000 niños y jóvenes con un enfoque integral que combina entrenamientos de alto rendimiento con un programa académico de educación en valores y en inglés (incluye a la ES American School, con currículo estadounidense desde primaria hasta bachillerato), informa en un comunicado.

Álvarez ha destacado que este modelo demuestra cómo el deporte y la educación "pueden ir de la mano para construir una sociedad más justa, inclusiva y resiliente", y Sánchez Vicario le ha explicado que se basan en la excelencia, el esfuerzo y la motivación creando oportunidades a través de combinar deporte y pedagogía.

El conseller ha presenciado un entrenamiento, ha visto el día a día de los más de 130 alumnos de 80 nacionalidades, y ha intercambiado unos toques con Sánchez Vicario y el tenista paralímpico Niels Vink, que ganó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La Fundación Emilio Sánchez tiene programas de formación en tenis adaptado con más de 300 alumnos con diversidad funcional en diferentes lugares de España, como la Ciudad de la Raqueta de Madrid (donde organiza el Torneo ITF Wheelchair de tenis en silla de ruedas anualmente desde 2012) y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.