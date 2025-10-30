La Conselleria de Cultura defiende la profesionalidad de los técnicos del MNAC por Sijena

Archivo - Un hombre fotografía las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs, ha defendido este jueves la profesionalidad de los técnicos del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en relación al conflicto por las obras del Monasterio de Sijena.

En un comunicado, ha asegurado: "Desmiento categóricamente cualquier afirmación que ponga en duda la profesionalidad de los técnicos del MNAC o las medidas de prevención y conservación de las pinturas murales objeto de litigio".

Ha subrayado que desde la Conselleria de Cultura de la Generalitat, y en concreto desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, no se entrará "en una dinámica de provocaciones y acusaciones cruzadas que lo único que buscan es la confrontación".

La Conselleria ha recordado que los museos son responsables del patrimonio natural y cultural, material e inmaterial que custodian, y su primera obligación es "proteger y promover este patrimonio, independientemente de su origen".

Ha dicho que los profesionales de los museos catalanes y los del MNAC entre ellos tienen como referente el código deontológico del ICOM en el ejercicio de sus funciones, y ha asegurado que toman todas las medidas posibles para conservar y preservar las colecciones.

El departamento ha subrayado que, dependiendo de la tipología de los museos, es habitual que entre sus colecciones existan piezas de procedencia diversa que son tratadas con el mismo cuidado atendiendo a su importancia como testimonio de la memoria colectiva.