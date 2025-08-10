La Conselleria de Economía destaca el plan Catalunya Lidera y los avances en financiación en 1 año

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat ha hecho balance del primer año de legislatura del Govern destacando el impulso del Pla Catalunya Lidera para convertir Catalunya en el motor económico de España, y por poner "las bases del nuevo modelo de financiación singular".

También ha destacado aprobar tres suplementos de crédito de 4.000 millones de euros, simplificar la contratación y poner en marcha los préstamos Emancipació para facilitar el acceso de jóvenes a una vivienda, informa este domingo en un comunicado.

Respecto al Pla Catalunya Lidera, movilizará 18.500 millones en los próximos cinco años (13.700 de la Generalitat y 4.800 de créditos del ICF), también para ser una zona puntera en Europa.

Sobre la financiación, ha dicho que se han creado 200 nuevas plazas en la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y se ha establecido la hoja de ruta de su crecimiento para reforzarla técnica y tecnológicamente.

Ha constatado además la aprobación de tres suplementos de crédito por valor de 3.936,7 millones, "pactados con ERC y Comuns".

FISCALIDAD

Entre las medidas fiscales, destaca rebajar 1 punto en el tipo del tramo más bajo del IRPF (del 10,5% al 9,5%) y simplificar la escala (de 9 a 8 tramos); en deducción del IRPF por alquiler de vivienda habitual, se ha subido el importe de 300 a 500 euros y se han modificado los requisitos de edad (de 32 a 35 años) y de renta (de 20.000 a 30.000 euros) para poderla aplicar.

Hay tres nuevas deducciones, por el alquiler habitual de las víctimas de violencia machista, por la acogida de menores, y por las inversiones a sociedades cooperativas agrarias y de vivienda.

CONTRATACIONES

La Conselleria ha simplificado la contratación con el decreto ley que amplía los umbrales para que departamentos y entidades liciten directamente obra pública; y favorece la participación de las pymes, con la división por lotes y el pago directo de la Generalitat a los subcontratistas en caso de impago.

En cuanto a los Préstecs Emancipació (junto al ICF y a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya), suman 500 millones en cinco años para ayudar a los jóvenes de 18 a 35 años a pagar la entrada de su primera vivienda: la medida cubre el 20% del valor del inmueble, con un tope de 50.000 euros, con un 0% de interés y a devolver una vez la hipoteca ya esté pagada.