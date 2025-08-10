La Conselleria de Igualdad y Feminismo destaca sus servicios "pioneros" en el primer año de Govern

Archivo - Reunión del Pacte Català contra les Violències Masclistes - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha destacado sus "nuevas políticas y servicios pioneros para reforzar la igualdad y los derechos" en Catalunya durante el primer año del Govern, informa este domingo en un comunicado.

Ha destacado que la creación de los centros de atención 24 horas, con apoyo integral a víctimas de violencia machista, se ha materializado con la apertura de cuatro centros en Tàrrega (Lleida), Vic (Barcelona), Tarragona y Blanes (Girona).

También ha subrayado, en "un momento de cuestionamiento y violación de derechos humanos", la creación del Consell Assessor de Drets Humans, que "refuerza las estructuras y posiciona Catalunya como referente en la defensa de los derechos humanos a escala europea y mundial".

El departamento que dirige Eva Menor ha puesto en marcha el Punt Lila Mòbil, que ha supuesto 2.320 atenciones desde el inicio de su despliegue en las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona.

Es una unidad itinerante de prevención y sensibilización que acerca los servicios especializados a la ciudadanía en espacios de ocio y gran afluencia.

En marzo se aprobaron 50 medidas transversales para la igualdad efectiva del Govern, "una hoja de ruta para avanzar hacia una sociedad feminista entre todos los departamentos" de la Generalitat.

Y el Pacte Català contra les Violències Masclistes hizo en julio la última de las 8 reuniones fijadas por su grupo de trabajo.