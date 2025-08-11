La Conselleria de Territorio destaca el acuerdo de Rodalies en el primer año de la legislatura

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una imagen de archivo.- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha destacado el acuerdo para crear Rodalies de Catalunya, que debe gestionar la parte de la red cedida por el Gobierno, en el primer año de legislatura, informa en un comunicado este lunes.

Ha señalado también el plan para sumar 50.000 viviendas de alquiler asequible hasta 2030, de las que 14.000 deben ser para jóvenes.

Ha asegurado que "el otro gran acuerdo" del primer año de mandato es la ampliación y la mejora del Aeropuerto de Barcelona, que ha dicho que tendrá, textualmente, las máximas exigencias ambientales.

Por otro lado, el Departamento ha explicado que está aplicando una hoja de ruta con medidas que "deben servir para garantizar la seguridad hídrica" y dejar de depender de la lluvia.

También ha señalado que está finalizando la creación del Parc Natural de les Muntanyes de Prades (Tarragona), con lo que el decreto de creación se debería aprobar a finales de este año o principios de 2026.