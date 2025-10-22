Los Consells Comarcals catalanes piden al Govern una nueva financiación para mejorar competencias

Fijan que para 2027 estos entes reciban el doble de recursos que el importe actual

LLEIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Consells Comarcals catalanes han acordado reclamar al Govern una nueva financiación "a corto plazo para seguir prestando servicios a los municipios" y mejorar las competencias.

Así lo han acordado este miércoles en el Fòrum Comarcal de la Associació Catalana de Municipis (ACM), que se ha celebrado en la Llotja de Lleida, en el marco de la Fira Municipàlia, ha informado la ACM en un comunicado.

La sesión de trabajo ha contado con la participación de presidentes y gerentes de todos los Conslls Comarcals de Catalunya, que han elaborado un documento que recoge que el sistema actual "no garantiza la sostenibilidad" de los entes comarcales y avisa de que su papel se puede convertir en residual si no se actúa de inmediato.

El vicepresidente primero de la ACM y alcalde del Masnou (Barcelona), Jaume Oliveras, ha asegurado que estos organismos necesitan "solucionar la precariedad financiera para seguir liderando la labor de cohesión territorial, de asistencia a los municipios más pequeños y la gestión de servicios básicos".

Han propuesto que se incremente progresivamente y de manera consolidada el Fondo de Cooperación Local: que en 2025 se consolide el incremento extraordinario del 20% anunciado por el Govern y que en 2026 se aplique un nuevo aumento del 25% sobre la cifra consolidada del año anterior.

EL DOBLE DE RECURSOS

"El objetivo a largo plazo es alcanzar una meta de recursos globales de 90-100 millones de euros para el 2027, aproximadamente el doble que el importe actual", han defendido.

También han apostado por reformar la relación entre el Govern y los Consells Comarcals, ya que consideran que "el actual modelo de subvención crónica e insuficiente con un control excesivamente burocrático está generando una grave desigualdad territorial".

Han reclamado que se sustituyan las subvenciones por fórmulas como contratos programa o convenios, que "den estabilidad, seguridad jurídica y continuidad a la provisión de servicios".