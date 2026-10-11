Un consorcio liderado por Fitó crea una "nueva generación de proteínas vegetales" a partir de habas

Archivo - Fachada de la sede de Acció (Catalonia Trade & Investment) de la Generalitat de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa agroalimentaria catalana Fitó ha liderado un consorcio que ha creado una "nueva generación de proteínas vegetales" a partir del haba como ingrediente alternativo a la soja y al guisante.

El proyecto, llamado 'Fabafood', ha contado con el apoyo de la Agencia para el crecimiento de las empresas de la Generalitat (Acció) mediante 250.000 euros de la línea de subvenciones para proyectos de I+D empresarial, ha informado este domingo Acció en un comunicado.

Los trabajos impulsados apuntan a que el haba es un cultivo "más resiliente" que el guisante, de proximidad y con mayor capacidad de adaptación a las condiciones agronómicas europeas.

El gerente de Excelencia Operacional y Sostenibilidad de Fitó, Juan Jesús Narváez, ha afirmado que "el interés creciente por los alimentos de origen vegetal está impulsando la investigación de nuevas fuentes de proteína capaces de combinar la calidad nutricional, sostenibilidad y viabilidad industrial".

El proyecto ha contado con la participación de las empresas Alifarma y BDF Ingredients, y sus resultados "refuerzan el posicionamiento de Catalunya como uno de los ecosistemas más dinámicos en innovación agroalimentaria en Europa", ha subrayado Narváez.