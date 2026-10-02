Constituida la Mesa de Movilidad del Alt Pirineu i Aran (Lleida)

Mesa de Movilidad del Alt Pirineu i Aran (Lleida) - GENERALITAT

LLEIDA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de 21 entidades municipalistas, asociaciones, consorcios, empresas y la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat han constituido este viernes la Mesa de Movilidad del Alt Pirineu i Aran (Lleida), informa el Departamento en un comunicado.

Se trata de "un espacio estable de coordinación y trabajo compartido" entre los agentes vinculados a la movilidad en este territorio.

La mesa tiene como objetivo poner en común información, conocimiento y experiencias, analizar las necesidades y los retos de movilidad de la zona y favorecer la coordinación entre los diferentes agentes implicados.