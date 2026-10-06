El Supremo levanta la orden de detención contra Puigdemont tras el aval del TC a amnistiar la malversación

1123262.1.260.149.20261006124641 Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, a su llegada a una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha decidido dejar sin efecto la orden de detención contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés'.

A través de un auto, recogido por Europa Press, el magistrado que instruyó el procés, Pablo Llarena, levanta con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención de Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, procesados pero no juzgados porque huyeron.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))