Consum y Fundación La Caixa impulsarán la integración sociolaboral de personas vulnerables

Firma del convenio entre Consum y Fundación La Caixa - CONSUM

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Consum y la Fundación La Caixa han firmado un convenio de colaboración para impulsar la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mayores de 45 años, mediante el programa Incorpora de la fundación.

El objetivo del convenio es facilitar el acceso a "un puesto de trabajo digno y adaptado a las aptitudes y motivaciones de cada persona", según han informado este lunes en un comunicado conjunto.

Gracias a este convenio, el programa Incorpora pone a disposición de los más de quinientos establecimientos que Consum tiene en España un servicio de intermediación y acompañamiento que ofrece "una respuesta ágil y personalizada en la cobertura de vacantes".

De esta forma, se generarán nuevas oportunidades laborales para las personas participantes del programa.

El acuerdo se ha formalizado en un encuentro en la sede de Consum entre el director de Personas y Bienestar de la cadena, Pedro Hernández, y la directora del Área de Inclusión Social de la Fundación La Caixa, Núria Danés.