El consumo de moda cayó un 4% en España en 2025 debido al cambio de hábitos sociales, según Modacc

Presentación del informe a representantes del sector de la moda - MODACC

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La moda en España cerró con una caída del 4,2% en volumen de ventas y del 4% en valor de facturación, en un contexto marcado por un cambio de hábitos sociales, según los datos presentados por el Clúster Català de la Moda (Modacc) ante representantes del sector, explica la entidad en un comunicado este viernes.

El análisis del comportamiento del consumo de moda en España, elaborado por la consultora Worldpanel by Numerator (antes Kantar Worldpanel), fue analizado en una reunión este jueves y se basa en una muestra de 10.000 consumidores: "La reducción del consumo de moda no responde a un único factor sino a un conjunto de transformaciones en los hábitos de vida y consumo de la población", explican los autores.

En los últimos años se han consolidado tendencias como la instauración del teletrabajo, el aumento del tiempo que pasa en el hogar y una progresiva casualización del vestir, que han modificado la necesidad de renovar el vestuario con la misma frecuencia que en el pasado.

"A estos cambios estructurales se le suma el hecho de que, a pesar de la buena evolución de muchos indicadores macroeconómicos, esta mejora no se está trasladando plenamente a la capacidad adquisitiva real de los hogares", añaden.

Asimismo, muchos consumidores cuentan actualmente con menor renta disponible para el consumo tras afrontar el incremento del coste de la vida en ámbitos como la vivienda, la energía o la alimentación, lo que se traduce en una menor frecuencia de compra: el consumidor sale menos veces a comprar moda, aunque cuando lo hace tiende a adquirir más piezas en cada acto de compra.

La práctica deportiva, el interés por un estilo de vida saludable y la búsqueda de confort en el día a día impulsan el consumo de prendas deportivas, athleisure y moda casual, así como de productos asociados a la vida en el hogar.

LA VENTA ONLINE SE ESTABILIZA

En cuanto a los canales de venta, el comercio electrónico sigue teniendo un peso muy relevante en el mercado de la moda y, actualmente, aproximadamente 1 de cada 4 euros que se destinan a moda se gasta por internet.

"Sin embargo, después de años de crecimiento muy intenso, el canal online muestra signos de estabilización y su ritmo de expansión comienza a moderarse, lo que apunta a una posible maduración del canal dentro del conjunto del mercado".

Según los datos del sector, muchos de estos cambios en los hábitos de consumo se están produciendo de forma similar en la mayoría de estados miembros de la Unión Europea, que también registran una moderación del consumo de moda en un contexto de transformación de los estilos de vida y de prudencia en el gasto de los hogares.

El punto exterior de mujer fue una de las pocas categorías con evolución positiva, con un incremento del 1,1% en valor de facturación, a pesar de una ligera reducción del volumen de ventas.

MODA PARA BEBÉS

También destaca el repunte de la moda para bebés de 0 a 2 años, que crece un 1,8%, probablemente vinculado a un pequeño reciente incremento de la natalidad, aunque el conjunto del segmento de moda infantil ha retrocedido.

El gasto medio anual en moda de cada consumidor ascendió a 551 euros, una cifra que en 2019, antes de la pandemia, era de 602 euros, dato que según los autores del informe, "demuestra que la pérdida del poder adquisitivo y la inestabilidad o falta de confianza en las perspectivas económicas hace que el consumidor despriorice la compra de moda".

En cuanto a la guerra de Irán, actualmente no tiene ningún impacto en el consumo porque las colecciones de primavera-verano ya están en los puntos de venta, pero si el conflicto bélico se alarga en el tiempo "sí podría tener consecuencias en las colecciones de otoño-invierno que actualmente se están produciendo en varios países asiáticos, ya que podría incrementar el coste del transporte".