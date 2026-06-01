Controlado el incendio forestal de Sant Gregori (Girona), donde siguen 12 dotaciones terrestres

Imagen aérea del incendio declarado este lunes por la tarde entre Sant Gregori y Girona - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han logrado controlar el incendio forestal declarado este lunes por la tarde entre Sant Gregori y Girona, donde siguen trabajando 12 dotaciones terrestres, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso del fuego se ha producido a las 16.03 horas y han trabajado 12 dotaciones terrestres y un helicóptero que ha descargado agua en el flanco derecho y en la cabecera del foco.

Sobre las 17.30 horas los medios aéreos realizan las últimas descargas y se prevé que con los camiones el fuego se pueda dar por estabilizado.