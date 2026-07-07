Incendio forestal en Sallavà del Comtat - BOMBERS

TARRAGONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) - Los Bombers de la Generalitat han controlado el incendio de Savallà del Comtat (Tarragona) este martes sobre las 17.50, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Quedó estabilizado sobre las 16.45 y Protecció Civil ha levantado el confinamiento del pequeño núcleo de población de Segura.

Agents Rurals informa de que el incendio en Savallà del Comtat ha afectado a unas 11,3 hectáreas según sus datos provisionales.