Controlan el incendio de varias naves en el polígono Malloles en Vic (Barcelona)

Los bomberos en el lugar del incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró este sábado por la noche en el polígono industrial Malloles, en Vic (Barcelona) ha quedado controlado este domingo por la tarde.

Los Bombers de la Generalitat revisan puntos calientes con 12 vehículos terrestres sobre las 19.00, informan vía X.

Por la mañana han parado un escape de los depósitos de amoníaco que nutre las naves de la zona, aunque por la tarde "todavía queda producto residual en las cañerías", y la compañía eléctrica se ha activado a causa de un transformador afectado por el fuego.

4 NAVES AFECTADAS

El fuego empezó en una nave y ha acabado destruyendo totalmente tres de una empresa cárnica y la segunda planta de una nave vecina de otra empresa.

El fuego empezó en un grupo de tres naves en la calle Molí del Llobet, que no estaban sectorizadas, y las llamas afectaron después a una nave más al norte, en la calle Sant Llorenç Desmunts, y el fuego quedó estabilizado a las 3.32 de la madrugada.

Los bomberos priorizaron desde el principio proteger las naves cercanas, cortaron el suministro de amoníaco y defendieron dos depósitos de amoníaco.