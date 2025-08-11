Convocada la edición 2025 del Premi Pita para empresa agroalimentarias y forestales

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abierto la convocatoria de la edición 2025 del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA), informa en un comunicado este lunes.

Estos galardones reconocen a las empresas agroalimentarias y forestales y a los jóvenes emprendedores que hayan incorporado innovaciones que representen un nuevo producto, proceso o gestión para mejorar la competitividad y sostenibilidad.

En la edición de este año se incorpora el premio a la innovación social que reconoce a las iniciativas orientadas a la integración laboral de colectivos vulnerables.