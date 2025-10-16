Cooltra compra la unidad productiva de Kleta Mobility para ampliar sus servicios de bicicleta

Archivo - Bicicleta de Kleta Mobility - COOLTRA - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cooltra ha comprado la unidad productiva de la empresa barcelonesa Kleta Mobility, dedicada a la venta y suscripción de bicicletas urbanas para particulares y empresas, para ampliar su cartera de servicios y consolidar su presencia en España.

La integración, autorizada por el juez, se formalizará en los próximos días, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado.

La operación incluye la incorporación de una base de más de 2.000 clientes activos en España, una flota de bicicletas eléctricas y mecánicas y "una marca reconocida en el ámbito de las bicicletas urbanas".

Asimismo, Cooltra integrará a un equipo de 13 empleados, de los que respetará la antigüedad, la categoría laboral y el salario.

"UN PASO NATURAL"

El cofundador y ceo de Cooltra, Timo Buetefisch, ha valorado que la operación "es un paso natural" en su estrategia de crecimiento.

"Reafirma nuestro compromiso con una movilidad urbana más sostenible, inclusiva y eficiente, a la vez que nos permite reforzar nuestra propuesta de valor, diversificar servicios y seguir facilitando alternativas reales al vehículo privado", ha asegurado.