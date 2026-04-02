Cornellà (Barcelona) expresa su "más firme" condena a los cánticos racistas del España-Egipto

Archivo - El alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Antonio Balmón, en una imagen de archivo. - AMB - Archivo

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha expresado su "más firme y rotunda" condena a los cánticos racistas que se produjeron durante el partido amistoso entre España y Egipto de este martes en el RCDE Stadium, ubicado en el municipio.

En un comunicado este jueves, el alcalde, Antonio Balmón, ha dicho que Cornellà es una ciudad comprometida con la convivencia, el respeto y la diversidad: "No podemos tolerar ninguna expresión de racismo ni tampoco que se estigmatice toda una ciudad por comportamientos puntuales que no representan a su ciudadanía".

El consistorio considera que los hechos incompatibles con los valores que deben regir el deporte y la convivencia en una sociedad democrática y que "constituyen una grave vulneración de los principios de respeto, igualdad y dignidad de las personas".

El Ayuntamiento también ha manifestado la necesidad de actuar con la "máxima firmeza" ante este tipo de comportamientos, impulsando aquellas medidas que permitan prevenir, identificar y sancionar conductas racistas en el ámbito deportivo.

Por otra parte, el consistorio ha lamentado el tratamiento informativo en determinados casos que, a su juicio, ha vinculado de manera genérica el nombre la ciudad con los hechos ocurridos.