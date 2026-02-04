Cornellà (Barcelona) tendrá la "primera" universidad de economía azul de Europa

Maqueta de la Umeb, en Cornellà - IVEAEMPA - UMEB

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y la Federación Española de Empresarios del Mar (Iveaempa) han impulsado la Universitat Marítima Europea de Barcelona (Umeb), un nuevo proyecto que se implantará en Cornellà y será la "primera" universidad de economía azul de Europa, informan en un comunicado este miércoles.

El proyecto, que prevé comenzar las obras este año, surge con el objetivo de "dar respuesta a las necesidades formativas del sector marítimo y la economía azul" y la previsión es que comience su actividad de cara al curso 2027-2027 con un máster en modalidad online, indican los impulsores a Europa Press.

El Ayuntamiento cederá unos terrenos de alrededor de 4.000 metros cuadrados en una zona cercana al sector Siemens-Elsa; y el alcalde, Antonio Balmón, ha asegurado que este proyecto "es una apuesta de proyección estratégica para la ciudad tanto desde una perspectiva académica como de proyección económica, de innovación y formación".