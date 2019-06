Coronas (ERC) critica a Colau y cree que la pregunta de BComú debería ser "Valls sí o Valls no"

Publicado 13/06/2019 14:37:16 CET

Acusa a la alcaldesa de querer "retener la Alcaldía al precio que sea", aún con los votos de Valls

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo negociador de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, ha criticado este jueves que la pregunta con la que BComú consultará a sus inscritos sobre el acuerdo de gobierno "debería ser Valls sí o Valls no", en referencia al apoyo del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, a la investidura de Ada Colau, a la que ha acusado de querer la Alcaldía a cualquier precio.

Ha criticado en declaraciones a los medios que la pregunta que plantea BComú a sus casi 10.000 inscritos no cite a Valls, ya que la consulta da a elegir entre un acuerdo de gobierno con ERC con su candidato, Ernest Maragall, como alcalde, o uno con el PSC con Colau como alcaldesa, lo que requeriría el apoyo de al menos tres miembros del grupo de Manuel Valls.

"Todo el mundo sabe que los tres votos de Valls son decisivos, y significa condicionar la política. Que no nos engañen, este tipo de acuerdos no son gratis, los votos no se entregan a cambio de nada", ha aseverado Coronas, que ha criticado que Colau haya pasado la pelota a los inscritos de BComú, que podrán votar en una consulta electrónica hasta las 17.00 horas del viernes.

Ha lamentado que Colau haya situado la Alcaldía como el elemento más relevante, cuando "en ningún momento han planteado esta cuestión" durante las conversaciones mantenidas con los republicanos, y ha asegurado que se ha llevado una decepción importante por cómo BComú ha enfocado las negociaciones.

Si Colau sólo prioriza el cargo y no el programa de gobierno, la suya será una Alcaldía vacía de contenido, según él: "Lo que Colau está planteando es que quiere ser alcaldesa con los votos de Valls. Todo lo demás que diga, nos parece simple retórica", ha añadido Coronas, que ha valorado la postura de Colau antes de que la tarde de este mismo jueves lo haga Maragall.

Según ERC, mientras ellos han lanzado propuestas, BComú no les ha ofrecido respuesta y se ha quedado encallada con el tripartito que dio por descartado este miércoles por el rechazo de PSC y ERC: "Parece claro que la intención era muy clara, que las decisiones estaban tomadas de hace mucho tiempo, y que el objetivo de Colau es retener la Alcaldía al precio que sea".

Lo ha dicho después de que BComú haya abierto esta consulta a sus inscritos y después de que Colau haya revelado que su apuesta y la de la dirección es un acuerdo de gobierno con el PSC porque es la opción que le permite mantener la Alcaldía, ya que es clave para establecer prioridades y promover políticas, ha dicho este mismo jueves.