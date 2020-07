Coronavirus.- El Parlament aprueba dotar al Govern de herramientas para tomar medidas ante los rebrotes

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes el Decreto ley 27/2020 de modificación de la Ley de salud pública, con el objetivo de que el Govern se pueda dotar de las herramientas necesarias para tomar "medidas urgentes y proporcionadas" ante los rebrotes de coronavirus.

Durante el pleno del Parlament la propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos del hemiciclo menos del PP, que se ha abstenido.

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha reivindicado este martes la necesidad de que el Govern pueda dotarse de la "máxima seguridad jurídica", ya que considera que las medidas sanitarias pueden comportar limitaciones importantes en el ejercicio de algunos derechos --como el de circulación o el de trabajo--.

Vergés ha argumentado que la ley de Salud no preveía una situación como la actual y por ello era necesaria modificarla: "No hay soluciones perfectas, eso es evidente, ni leyes que lo puedan enmarcar todo".

El diputado de Cs Jorge Soler ha acusado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de tomar medidas incoherentes y de abandonar a los trabajadores del sistema sanitario, y le ha pedido que "cuelgue un rato el teléfono con Puigdemont".

La diputada Assumpta Escarp (PSC-Units) ha lamentado que Torra dijera que el Ejecutivo de Sánchez "iba tarde y mal, cuando quien iba tarde y mal ha sido Catalunya desde el 20 de junio", ha dicho en referencia a las fases de desescalada.

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al Govern sinceridad: "¿Qué ha pasado para llegar a esta situación? Hay una respuesta común: el Govern se ha confiado y no ha trabajado las medidas para anticiparse a posibles rebrotes".

DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

El diputado Vidal Aragonés (CUP) cree que el debate parlamentario no debe ser sobre si se confina o no, sino sobre cómo se garantizan los derechos: "Es el camino para acabar con la pandemia: el refuerzo de la atención primaria, eso no significa una contrata con Ferrovial".

El diputado del PP Daniel Serrano ha criticado la "falta de previsión" en la llegada de los temporeros al Segrià (Lleida), aunque cree que la responsabilidad es del Govern y no de estos trabajadores, por lo que ha pedido la dimisión de Vergés.

MENTALIDAD COLECTIVA

La republicana Anna Caula ha hecho un llamamiento a la mentalidad colectiva, ya que cree que solo se podrá combatir el virus con prevención y pedagogía, y ha afirmado: "Ningún gobierno aplicará una medida que hará que en un mes el Covid-19 haya desaparecido".

La diputada Saloua Laouaji (JxCat) ha considerado que el Ejecutivo de Torra "gobernaría mejor con las competencias adecuadas", y ha insistido en la necesidad de reforzar las herramientas y recursos propios de la Generalitat para ejercer el control epidemiológico de la pandemia.