El Correllengua 2026 homenajeará al escritor y periodista Josep Maria Espinàs

El Correllengua 2026 homenajeará al escritor y periodista catalán Josep Maria Espinàs, una de las "figuras clave" de la cultura catalana contemporánea, afirma la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) en un comunicado este jueves.

El homenaje se produce "a las puertas del centenario del nacimiento" de Espinàs, en 1927, y se quiere reconocer su influencia en la literatura catalana, así como su figura como uno de los fundadores de los Setze Jutges; impulsor del movimiento de la Nova Cançó; autor, junto a Jaume Picas, de la letra del 'Cant del Barça', el himno del FC Barcelona; y Medalla d'Or de la Generalitat en 2015.

Este 2026 también se celebran los 30 años de la CAL y el 30 aniversario del Correllengua que, desde su impulso en 1996, "ha querido reconocer y rendir homenaje a la vida y obra de escritores, artistas o activistas por su valía y compromiso con la lengua, cultura y el país".