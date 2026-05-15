Cortada la C-16 en el Túnel del Cadí (Lleida) por una manifestación de profesores

Archivo - Una persona se manifiesta con una pancarta que reza:' L'escola no s'improvisa' durante la huelga de profesores de Catalunya el día que comienza el curso escolar, a 6 de septiembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación de docentes corta este viernes por la tarde la circulación en la carretera C-16 a la altura de Riu de Cerdanya (Lleida), en el Túnel del Cadí, que conecta las comarcas del Bergadà (Barcelona) y la Cerdanya (Lleida).

En un mensaje en 'X' este viernes, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que esta protesta está cortando la C-16 en los dos sentidos de la marcha.

Este viernes la huelga en Educación es territorializada en Lleida, Alt Pirineu y Aran.