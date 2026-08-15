Cortada la C-25 en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) por "precipitación intensa"

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha cortado este sábado al mediodía la C-25 a la altura de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) en ambos sentidos por "precipitación intensa".

Se han formado charcos de agua en la vía, según ha informado el SCT en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada la fase de alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat) por la previsión de lluvias intensas este sábado en gran parte de Catalunya.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya, se puede superar el umbral de intensidad de lluvia de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, especialmente en las comarcas de la Catalunya central, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona).

Protecció Civil pide mucha prudencia en la movilidad y en las actividades que se realicen al aire libre, especialmente en las zonas donde se puedan producir acumulaciones rápidas de agua o crecidas repentinas de rieras y torrentes.