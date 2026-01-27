Cortada en ambos sentidos la C-31 en Badalona (Barcelona) por una manifestación

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-31 está cortada este martes a las 18.55 horas a la altura de Badalona (Barcelona) por una manifestación que ha invadido la calzada, informan fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

Por otro lado, fuentes de los Mossos d'Esquadra indican a Europa Press que están desplegando diversas patrullas junto con otras de la Policía Local de Badalona (Barcelona).

Según ha avanzado 'Tot Badalona', las protestas son de un grupo de vecinos del barrio de Sant Roc que, entre diversas reivindicaciones, reclaman "más seguridad".