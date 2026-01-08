Cortada la AP-7 en Borrassà y la N-II en Pontós (Girona) por manifestaciones de campesinos

Campesinos franceses cortan la A9 en el sur de Perpignan (Francia) este jueves por la mañana
jueves, 8 enero 2026
GIRONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 entre Borrassà y Garrigàs y la N-II de Pontós a Garrigàs (Girona) en ambos sentidos a causa de manifestaciones agrarias reivindicadas por Revolta Pagesa desde la madrugada de este jueves y en apoyo a las concentraciones de los agricultores franceses, que han instado a cortar la frontera entre Francia y España a través de la vía A9.

Las movilizaciones agrarias responden a la negativa del parte del sector al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, además de la "mala" gestión de la fauna salvaje --que creen que pone en riesgo las explotaciones y la ganadería-- y a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), ha reivindicado Revolta Pagesa desde sus redes sociales.

El tramo de la AP-7 está cortado desde las 3.26 horas y se hacen desvíos señalizados, mientras que el de la N-II desde las 6.29 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

A lo largo del día la organización prevé movilizaciones en diferentes puntos de Catalunya, como el Puerto de Tarragona; la N-230 en Les Bordes (Lleida); en el Coll d'Ares (Girona); una concentración transfronteriza con el campesinado del Vallespir (Francia) o en la A-2 en Fondarella (Lleida).

"Hoy es el campo. Mañana puede ser cualquier otro sector. La soberanía y la seguridad alimentaria no se negocian", apuntan desde Revolta Pagesa.

REIVINDICACIONES

Entre las diferentes revindicaciones, parte del sector apuesta por la soberanía y la seguridad alimentaria, el fomento del producto local o los protocolos sanitarios justos.

También exigen una administración responsable y la gestión de la fauna salvaje.

