Cortada la AP-7 en Cambrils (Tarragona) en sentido sur por la retirada de un camión accidentado

Un camión accidentado en la AP-7 - SCT

TARRAGONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-7 se encuentra cortada este viernes por la mañana en sentido sur desde la salida que se encuentra en el punto kilométrico 265, en Cambrils (Tarragona), por la retirada de un camión accidentado y que se encuentra volcado fuera de la carretera.

El accidente tuvo lugar el pasado martes, pero las tareas de retirada del vehículo se están realizando este viernes, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por ello, se realizan desviamientos a través de la carretera N-340, y los vehículos se pueden reincorporar a la AP-7 en el punto kilométrico 281, a la altura de Vandellòs y Hospitalet de l'Infant.