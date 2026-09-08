Cortada la AP-7 en Granollers (Barcelona) por una manifestación de docentes en huelga

Archivo - Profesores manifestándose durante una concentración de sindicatos educativos por la huelga de guarderías, a 7 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este 7 de mayo de 2026, sindicatos educativos se manifiestan en el Paseo de Gracia d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación de docentes en huelga ha obligado a cortar este martes por la mañana la AP-7 a la altura de Granollers (Barcelona), según ha informado el sindicato educativo USTEC.

El corte afecta al sentido sur entre los kilómetros 131 al 126 y provocan 5 kilómetros de retenciones, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Además, está cortada la Gran Via de Barcelona en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la C-60 en Argentona (Barcelona) y la N-340 en Tarragona, en ambos sentidos en las tres vías.