Cortada la circulación de trenes de la R3 entre Centelles y La Garriga (Barcelona) por una avería

Archivo - Viajeros en la Estación de Sants esperan a que se restablezca el servicio, a 26 de enero de 2026 - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de la línea R3 de Rodalies se encuentra interrumpida este sábado a mediodía entre Centelles y La Garriga (Barcelona) por una avería en la catenaria en el túnel entre La Garriga y Figaró.

Según ha informado Adif en una publicación en 'X' recogida por Europa Press, la avería se debe a una falta de tensión en la catenaria que afecta al trayecto entre los dos municipios.

Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera entre Centelles y La Garriga con rotación de composiciones en Centelles.