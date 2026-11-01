Cortada la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) por la presencia de una persona en las vías

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R1 de Rodalies se encuentra cortada este domingo por la mañana entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) por la presencia de una persona en la zona de las vías.

Según ha informado Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el servicio se ha interrumpido en este tramo a petición de los Mossos d'Esquadra.

Informan que los trenes pueden quedar detenidos y acumular demoras a medida que se acerquen al tramo afectado.