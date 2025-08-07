Cortada la R14 entre Reus y Alcover por un tren averiado en La Selva del Camp (Tarragona)

TARRAGONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea R14 de Rodalies ha sido cortada este jueves a mediodía entre Reus y Alcover por la presencia de un tren averiado en La Selva del Camp (Tarragona).

Según ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, los técnicos ya se encuentran en la zona para tratar de solucionar la avería.

Protecció Civil ha activado la prealerta del Ferrocat a raíz de la incidencia, ya que se trata de un tramo donde los trenes circulan por vía única, ha informado en 'X'.