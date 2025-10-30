Cortada la Ronda Litoral de Barcelona en la salida 18B dirección a Mercabarna por manifestación

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ronda Litoral de Barcelona en la salida 18B dirección a Mercabarna está cortada por una manifestación desde este jueves a las 8.01 horas.

También están cortadas las salidas de la C-32 de Cornellà de Llobregat y Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en ambos sentidos por el mismo motivo, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que la C-25 entre Sant Fruitós de Bages y Sallent (Barcelona) y la BV-4511 en Sant Fruitós de Bages (Barcelona) siguen cortadas, también por una manifestación.