Cortadas la C-17 y la C-25 en Gurb y Malla (Barcelona) por la tractorada de Unió de Pagesos

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-17 en Gurb, en ambos sentidos, y en Malla hacia Ripoll (Barcelona) y la C-25 en Gurb --en los dos sentidos-- están cortadas este lunes por la tarde a causa de la tractorada convocada por Unió de Pagesos (UP) para reclamar cambios en la sanidad ganadera y el control de la fauna cinegética.

Según informa el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, estas vías continúan cortadas por la manifestación y se hacen desvíos señalizados.

Unos 400 vehículos han participado en la tractorada: los agricultores han iniciado sobre las 9.30 horas una marcha lenta para "colapsar" la C-25, conocida como Eje Transversal, partiendo de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera y Lleida, y sobre las 12 horas han leído un manifiesto en Cervera (Lleida) y Gurb (Barcelona).