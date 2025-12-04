Cortadas la R6 y la R60 de FGC entre Masquefa y Piera (Barcelona) por la avería de un tren

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R6 y R60 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Masquefa y Piera (Barcelona) han sido cortadas por la avería de un tren este jueves sobre las 6.28 horas.

Amabas líneas funcionan entre las estaciones de Plaza Espanya y Masquefa, y entre Piera e Igualada (Barcelona), ha informado FGC en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

A raíz del incidente, Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.