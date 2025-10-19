Cortan la N-II en Fornells de la Selva (Girona) por un choque entre turismos con un herido grave

GIRONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La N-II en Fornells de la Selva (Girona) ha quedado cortada en ambos sentidos este domingo hacia la 13.50 por un accidente entre dos turismos que han colisionado frontalmente y en el que una persona ha resultado herida grave.

Los heridos, uno grave y dos más en estado leve, han sido trasladados al Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Girona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte de X.

Los Mossos d'Esquadra, 5 dotaciones de Bombers de la Generalitat y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se han desplazado al lugar del accidente.