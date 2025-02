El CosmoCaixa de Barcelona aborda la vida fuera de la Tierra y los extraterrestres en una muestra

Se podrá ver hasta 2026 y tiene réplicas del rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity

El Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona acoge desde este martes hasta el 30 de agosto de 2026 la exposición 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', que aborda cuestiones como el lugar de los humanos en el cosmos, el significado del concepto de vida y el imaginario colectivo sobre los extraterrestres.

En rueda de prensa este martes, el director del CosmoCaixa, Valentí Farràs, ha afirmado que los objetivos del museo siguen siendo divulgar la ciencia, fomentar vocaciones científicas y poner en valor los avances de la ciencia, y defiende que las exposiciones temporales son una de las programaciones "que más aportan" al museo.

Farràs asegura que esta muestra trata uno de los temas que más ha preocupado a los humanos desde la Grecia clásica: "Entender dónde estamos y si estamos solos. Es algo que nos ha apasionado y ha impulsado la investigación y el conocimiento científico".

Esta exposición ha contado con 4 asesores científicos: los doctores e investigadores del Centro de Astrobiología (CAB) CSIC-INTA Montserrat Villar, Ester Lázaro y Benjamín Montesinos; y la doctora en Ciencias Físicas, astrofísica y profesora en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Eva Villaver.

"Nuestra preocupación no es otra que tener unos contenidos y que alrededor de ellos podamos tener organizada una experiencia de aprendizaje", señala Farràs, quien considera que la humanidad está en un momento crucial, en sus palabras, y cree que próximamente se podrá dar respuesta a las preguntas que plantea la exposición.

"ROMPER MITOS"

Además, cree que será una exposición con una "participación altísima, alrededor de prácticamente unos 800.000 visitantes aproximadamente", con una previsión de entre 2.000 y 2.500 diarios, y añade que la muestra se prevé que se pueda ver en Valencia, Zaragoza y Sevilla.

Por su parte, la astrofísica Montserrat Villar ha defendido que la exposición se ha hecho desde el rigor y la ciencia para transmitir al público lo que se sabe sobre la vida extraterrestre, "romper mitos y plantear qué puede pasar en el futuro" si se encuentra vida e invitar al público a reflexionar cómo se la imagina.

EXPOSICIÓN

La muestra aborda la situación de la Tierra en el universo, su diversidad y hace un repaso a los diferentes debates que han habido a lo largo de la historia sobre otros mundos; también permite descubrir conocer lo que está haciendo la investigación actualmente.

A lo largo del recorrido, se puede apreciar una maqueta a escala 1:1 del rover marciano Perseverance y del helicóptero marciano Ingenuity, así como con un meteorito basáltico de Marte tipo shergottita descubierto en 2010 en Kebili (Túnez).

Hay pantallas interactivas para ver estrellas que se han identificado, exoplanetas y mundos oceánicos; una representación de moléculas de carbono; una actividad con la que se puede jugar con la distancia de un planeta al Sol y ver si es habitable; y un calendario cósmico hecho de arroz que comprime la edad del universo en un año.

También cuenta con un espacio sobre el fenómeno ovni con figuras sobre personajes de ficción y cortos de películas como 'E.T., el extraterrestre' o 'Avatar'; un módulo que permite sintonizar señales de vida inteligente y las réplicas de los dos discos de oro enviados en los Voyagers con el nombre de 'The Sounds of Earth' en 1977.

En paralelo, se organizan actividades como una con la Agencia Espacial Europea, en la que se explicarán qué cualidades, conocimientos y qué se debe aplicar para ser astronauta; o una noche en el museo pensada para familias con nios de 7 a 12 años.