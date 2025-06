El CosmoCaixa de Barcelona reunirá a expertos en el ámbito del microbioma en un congreso

Debatirán el potencial terapéutico del microbioma para la salud humana

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CosmoCaixa de Barcelona acogerá este jueves y viernes una nueva edición de 'The Barcelona Debates on the Human Microbiome', un congreso internacional que reunirá a expertos líderes en el ámbito del microbioma que debatirán su potencial terapéutico para la salud humana.

Las jornadas, impulsadas por el centro IrsiCaixa de Barcelona, de la Fundación La Caixa y la Conselleria de Salud de la Generalitat, coinciden con el Día Mundial del Microbioma, informa la fundación en un comunicado de este miércoles.

El congreso estará coordinado por el director de IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, el médico emérito de la Unidad de Investigación del Sistema Digestivo del Instituto de Investigación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Francisco Guarner, y el investigador principal de IrsiCaixa y responsable del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), Roger Paredes.

MICROBIOTA INTESTINAL

La composición y actividad del microbioma o microbiota intestinal --es decir, el conjunto de microorganismos que viven en el intestino-- pueden determinar la respuesta del cuerpo ante infecciones, enfermedades complejas, medicamentos y vacunas.

Guarner ha explicado que el conocimiento actual permite empezar a intervenir sobre el microbioma de forma "selectiva, precisa y segura", lo que abre escenarios terapéuticos que no se planteaban hace 10 años.

Una de las vías más innovadoras para intervenir en el microbioma es mediante los productos bioterapéuticas vivos --LBP, por sus siglas en inglés--, que son "medicamentos biológicos formados por bacterias vivas, cultivadas en condiciones controladas en el laboratorio, que se administran de manera específica con fines terapéuticos", en palabras de Paredes.

ALTERNATIVA A LOS TRASPLANTES DE HECES

Una de las ponencias de esta edición correrá a cargo del consejero delegado de la biotecnológica Vedante Biosciences, Bernat Ollé, que presentará los resultados más recientes de VE303, un producto bioterapéutico vivo que contiene ocho cepas de bacterias del género 'Clostridia', habituales en el intestino humano y cultivadas en condiciones controladas.

Está diseñado para prevenir la recolonización de 'Clostroidies difficile', una bacteria responsable de infecciones intestinales recurrentes y a menudo graves, especialmente después de tratamientos con antibióticos.

Actualmente, una de las opciones más efectivas para tratar estas infecciones es el trasplante de heces, que consiste en transferir microbiota intestinal sana a la persona afectada, una técnica que ha demsotrado ser "muy útil" para restablecer el equilibrio bacteriano del intestino y eliminar la bacteria patógena.

Sin embargo, es difícil controlar exactamente qué microorganismos se transfieren y conlleva riesgos potenciales de transmisión de patógenos.

VE303 quiere ser una alternativa "segura, estandarizada y eficaz" a los trasplantes de heces que, a pesar de ser útiles, presentan limitaciones; hasta ahora, el compuesto ha mostrado buenos resultados en cuanto a seguridad y eficacia, y pronto comenzará la fase III.

METABOLITOS

La investigación en microbioma también se centra en los compuestos que generan las bacterias, como hace un estudio reciente que se presentará durante el congreso a cargo de la ponente de APC Microbiome Ireland, María R. Aburto.

La investigación demuestras que dos metabolitos producidos por bacterias intestinales --butirato y propionato-- pueden proteger la barrera hematoencefálica, una estructura "esencial" que protege el cerebro de sustancias tóxicas.

Lo hacen actuando sobre las células que forman la barrera, reestructurando su 'esqueleto', reforzando uniones entre células y manteniendo funciones claves, incluso en situaciones de inflamación.

"Estos resultados refuerzan la idea de que el potencial terapéutico de la microbiota también incluye a sus metabolitos como actores clave. Esto abre la puerta a desarrollar nuevas terapias basadas en metabolitos que podrían fortalecer la barrera hematoencefálica y prevenir daños en contextos de neuroinflamación o enfermedades neurodegenerativas", explica Aburto.

Esta misma estrategia de modular la microbiota con bacterias o metabolitos específicos se está explorando en IrsiCaixa para mejorar la eficacia de una vacuna terapéutica contra el VIH: se están analizando tres productos bioterapéuticos vivos para estudiar, en modelos preclínicos, cómo influyen en la composición microbiana y si pueden mejorar la respuesta de células T generada por la vacuna.