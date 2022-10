Costa se va del juicio a la Mesa de Torrent tras no aceptar el TSJC su petición de anularlo

El tribunal pausa el juicio para estudiar si puede continuar

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Parlament Josep Costa se ha ido de la sala del juicio a los miembros independentistas de la Mesa que presidió el ahora conseller Roger Torrent después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no ha aceptado su petición de anularlo.

El miércoles, en el trámite de cuestiones previas, Costa había pedido al tribunal declarar la nulidad de las actuaciones, y este jueves por la mañana los magistrados han anunciado que han rechazado la petición.

Tras oír la resolución del tribunal, Costa --que, como abogado, se defiende a sí mismo-- ha anunciado que renuncia a presentar pruebas y a declarar, y que no seguiría presente en el juicio ni como acusado ni como abogado, lo que ha obligado a pausar el juicio.

Costa se ha levantado de su sitio --estaba sentado como abogado, no en el banco de acusados-- y cuando el presidente del tribunal, Carlos Mir, le ha llamado la atención ha seguido hablando con él, de pie, cerca de la salida de la sala.

Mir le ha recordado que el juicio puede continuar sin un acusado pero no sin su abogado: "La defensa es necesario que esté, aunque sea formalmente. Si no, nos obligaría a tomar decisiones. Tendría que estar al menos sentado aquí, si no quiere no diga nada".

Costa también ha descartado designar a otro abogado para que le defienda, ante lo que Mir ha valorado que el tribunal no tendrá "más remedio" que adjudicarle uno de oficio.

Además de Costa, están acusados en este juicio el conseller Roger Torrent y los exmiembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, que se enfrentan a penas de inhabilitación de hasta 20 meses por presunta desobediencia al tramitar resoluciones parlamentarias supuestamente a sabiendas de que suponían desoír al Tribunal Constitucional (TC).

¿OTRO ABOGADO?

Antes del juicio y con la "previsión" de que Costa no se presentara, el TSJC ya le nombró un abogado de oficio, pero él se opuso y finalmente el tribunal se lo retiró al admitir que la decisión había sido preventiva y podía vulnerar su derecho a elegir qué abogado le defiende, en este caso él mismo.

Después de irse Costa, el tribunal ha pausado el juicio para deliberar si puede seguir adelante y cómo, y entre las opciones que han planteado los magistrados antes de irse están designar un abogado de oficio o que otro abogado de la causa asuma su defensa.

EL FISCAL: "ERA PREVISIBLE"

Para el fiscal, José Joaquín Pérez de Gregorio, "ha ocurrido lo que ya era previsible", ha achacado a Costa intentar dilatar el procedimiento desde la fase de instrucción y ha señalado que irse de un juicio sin permiso del tribunal puede sancionarse con una multa.

Pérez de Gregorio ha calificado la actitud de Costa como una "estrategia burda, simple e infantil para evitar que el juicio se pueda celebrar", y se ha mostrado favorable a designarle un abogado de oficio para poder continuar el juicio.

La acusación popular de Vox ha criticado la "falta de respeto" de Costa y ha reclamado abrirle un expediente disciplinario, mientras que el resto de defensas han mostrado respeto por su estrategia.