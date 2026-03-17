Costas (CES) alerta de una deriva hacia el "fascismo" si no se logran buenos empleos

Archivo - El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, en una imagen de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha alertado de que lo que falla en la economía actual es que faltan "buenos empleos" que permitan construir vidas de clase media, y que esta es la razón de la percepción de mal momento económico a pesar de los datos macroeconómicos.

Lo ha dicho este martes en la conversación 'Espanya va bé?' junto a la periodista Milagros Pérez Oliva, en la que ha añadido que este tipo de trabajos era el que había en los años 60 o 70 del siglo pasado.

Ha lamentado que, en la actualidad, hay mucha gente con un empleo que no les permite construir esta vida de clase media y ha alertado que si no se ofrecen, seguirá la deriva actual hacia "el fascismo".

"O somos capaces de hacer que la economía vuelva a crear buenos empleos, especialmente para los jóvenes, o veremos que las democracias liberales seguirán deslizándose hacia un terreno político peligroso", ha dicho.

Ha dicho que una de las explicaciones de este problema es la pérdida de peso de la industria en el total del empleo, que ha dicho que se sitúa en el 18%, mientras que el resto son empleos en el sector de servicios, y que muchos de estos empleos "no son buenos" y que se debe lograr que estos empleos mejoren o el puente entre economía y prosperidad no se podrá reconstruir.

PRESTACIONES SOCIALES

Costas ha dicho que es necesario pensar en los servicios como nuevas industrias capaces de producir buenos empleos, ya que a través de mejorar las prestaciones sociales y subir impuestos "no se arreglará la situación. Se puede aliviar, pero no arreglará el desorden" actual.

Ha añadido que el futuro puede ser una sociedad en la que el trabajo no sea necesario y que haya un ingreso de ciudadanía, aunque ha dicho que no ve este modelo de sociedad, y que la que debe ser es una sociedad en la que el trabajo sea la fuente de ingresos de las familias para llevar una vida digna.

Además, el trabajo debe ser el instrumento que deja expresar las capacidades intelectuales y artesanales de la población, algo que ha dicho que "es posible dando productividad al 85% de empleos que están en el sector servicios".

DESCARTA UNA RECESIÓN

Costas ha descartado que el conflicto en Oriente Medio pueda provocar una recesión económica como la que hubo en 2008 o la que provocó el Covid.

Sin embargo, ha señalado que sí que puede impactar en la economía de algunas familias por la inflación --que ha dicho que va a desaparecer "rápidamente"-- y, sobre todo, por el nivel de precios, que se quedará arriba.

"Esto es lo peligroso, tanto para los españoles como para Estados Unidos", ha dicho, y ha añadido que el presidente estadounidense, Donald Trump, teme este efecto, ya que ha dicho que le puede costar votos en las 'mid-term' de este año y en las elecciones de 2028.