Covestro cierra 2025 con pérdidas de 644 millones de euros y vende un 8,7% menos

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Covestro ha cerrado el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 644 millones de euros, frente a los 266 millones que perdió el año anterior, y unas ventas de 12.942 millones de euros, un 8,7% menos que en 2024, según la información compartida por la empresa este jueves en un comunicado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha situado en 740 millones de euros, un 30,9% menos, dentro del objetivo del grupo y "pese a las difíciles condiciones del mercado", ha valorado Covestro, que ha señalado que su evolución económica se ha visto afectada por un entorno geopolítico volátil, la continua debilidad de la demanda mundial y la elevada presión competitiva.

La compañía de materiales poliméricos ha señalado que el parón de la producción de varias de sus plantas como consecuencia del incendio en el Chempark de Dormagen (Alemania) también ha afectado negativamente al ejercicio, con un impacto estimado de hasta 100 millones de euros.

El consejero delegado de Covestro, Markus Steilemann, ha asegurado que el ejercicio se ha caracterizado "una vez más" por la incertidumbre geopolítica y un entorno de mercado complicado en todo el mundo, pero ha destacado decisiones estratégicas a lo largo del ejercicio, como el acuerdo de inversión con XRG a través de una ampliación de capital de 1.170 millones de euros completada a finales del ejercicio.

Así, Steilemann ha defendido que "2025 fue también un año de importantes decisiones estratégicas. Con XRG como socio estratégico a largo plazo, se abren nuevas oportunidades para seguir ampliando nuestra posición como proveedor líder de soluciones de materiales sostenibles y circulares".