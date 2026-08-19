El CPNL abre inscripciones a los cursos de catalán del próximo año del 14 al 21 de septiembre

Las fechas para inscribirse a los cursos de catalán del CPNL para el próximo curso ya están disponibles. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) abrirá la oferta de los cursos de catalán para el próximo año escolar del 14 al 21 de septiembre, según ha informado la Generalitat de Catalunya en un comunicado este miércoles.

El trámite se podrá hacer a través de la plataforma web y de manera presencial en cualquiera de los 143 puntos de atención distribuidos en Catalunya, pero para facilitar la continuidad de los alumnos que ya empezaron su formación el año pasado o anteriores, estos tendrán prioridad a la hora de inscribirse.

El turno preferente de los 3 niveles será el 14 y 15 de septiembre, mientras que el general será desde el 16 al 18 y el 21 de septiembre para los estudiantes que van desde el nivel A1 hasta el A2.1; desde el A2.2 hasta el C1 será 17, 18 y 21 de septiembre; y el C2 también será el día 21.

Aquellos que no hayan cursado antes en el CPNL tendrán que acreditar su nivel de catalán aportando un certificado oficial o con una prueba de nivel, que se podrá solicitar del 1 al 4 de septiembre.

Según indica el Govern, este nuevo curso consolida el incremento de demanda del curso 2025-26, que ofreció más de 6.000 cursos de catalán y cerca de 150.000 plazas.