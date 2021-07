Craywinckel (CatSalut) pide vacunarse al 7% de los profesionales sanitarios sin dosis

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha detallado este viernes que el 7% de los profesionales sanitarios no está vacunado contra el coronavirus, una tasa de vacunación que ha asegurado que es muy elevada, pero "ojalá el 100%" lo estuvieran.

"No podemos obligarles, pero sí enviar el mensaje de que ética y deontológicamente es muy relevante que lo hagan", ha añadido en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sobre la foto de una reunión en Francia con el expresidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Jordi Puigneró y más de diez personas más, ha dicho que "no ayuda desde el punto de vista sanitario" porque quieren frenar la interacción social, aunque no cuestiona si tienen impacto sanitario o no, porque desconoce el contexto en que se hizo.

ACCESO POR LA VACUNA

Preguntada por si se podría restringir el acceso a determinadas actividades sólo a personas vacunadas, ha dicho que "es un paso que se puede dar si se puede garantizar la vacunación al 100% de la población", por lo que cree que por ahora no se plantea.

Sí considera que las personas vacunadas tendrán más facilidades para acceder a determinados espacios, porque las no vacunadas deberán cumplir requisitos como someterse a pruebas y mantener cuarentenas de plazos como 48 horas al desplazarse.

Ante el hecho de que no se estén reservando todas las citas disponibles para vacunarse, ha sostenido que es un caso puntual, ha animado a la población a pedir hora, y ha asegurado que "no se desecha ninguna vacuna".

Preguntada por la vacunación a embarazadas, ha destacado que no se disponen de tantos ensayos clínicos como otros colectivos, pero hay "evidencia clínica" y estudios que demuestran que tienen el mismo riesgo y beneficios que la población general, por lo que ha animado a que se vacunen.